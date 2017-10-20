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В демократической среде насилию не должно быть места - посол США


20.10.2017   20:05
Посол США в Грузии Ян Келли, согласно переводу "ТВ Имеди", заявил об инциденте, происшедшем у штаба "Грузинской мечты" в селе Кизиладжло Марнеульского района, что в демократической среде особенно во время выборов, насилию не должно быть места.

"Мы будем осуществлять мониторинг процессов, у нас тесная связь с Министерством внутренних дел. Касательно выборов, думаю, атмосфера очень хорошая. В интересах всех граждан, чтобы выборы проводились в свободной, и демократической среде. Стоит сожаления, что имеет место насилие".

Вчера, 19 октября поздно ночью в селе Кизиладжло Марнеульского района у штаба "Грузинской мечты" неустановленное лицо выстрелом из огнестрельного оружия ранил четырех человек. В том числе мажоритарного кандидата "Грузинской мечты" Джейхуна Човдарова, и действующего депутата городского собрания.






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