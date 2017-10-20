ОЭСР и Грузия обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках программы BEPS

20.10.2017 20:12 Недавно делегация ОЭСР посетила Грузию, чтобы встретиться с высокопоставленными чиновниками для обсуждения прогресса страны в реализации международных стандартов, разработанных для борьбы с уклонением от уплаты налогов.



Делегация ОЭСР встретилась с руководителем и заместителем налогового агентства для обсуждения мер, введенных Грузией в рамках BEPS - Плана действий ОЭСР по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и перемещению прибыли, а также для использования налоговой информации, полученной из других стран, и обмена информацией с другими странами.



Грузия является членом Комплексной группы BEPS, что означает, что она взяла на себя обязательство реализовать четыре минимальных стандарта: о вредной налоговой практике, злоупотреблении налоговыми договорами, отчетностью по каждой стране и улучшению механизма разрешения споров. Делегация находилась в Грузии для оказания помощи налоговому органу в осуществлении этих рекомендаций, особенно в области внедрения и обеспечения соблюдения правил отчетности по отдельным странам.



Обсуждения также были сосредоточены на стандартах обмена информацией о том, какие члены Глобального форума, включая Грузию, работают вместе над наблюдением и обзором осуществления плана ОЭСР. Этот визит был организован параллельно с семинаром, который был представлен Секретариатом Глобального форума 17-18 октября 2017 года. Согласно ОЭСР, цель «Регионального совещания по автоматическому обмену информацией» заключалась в содействии региональному диалогу между странами, которые сталкиваются с аналогичным выбором и проблемами, связанными с внедрением Стандарта AEOI, через который страны скоро будут автоматически передавать финансовую информацию, относящуюся к налоговым вопросам.



В этой связи на совещании участники договорились о важности нового проекта технической помощи для поддержки властей в регионе при поддержке Федерального министерства финансов Германии и Секретариата Глобального форума.















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