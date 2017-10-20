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На молодежном фестивале в Сочи сожгли флаг Израиля
20.10.2017 20:23
Израиль обратился за разъяснениями в Министерство иностранных дел России после поступления сообщений о сожжении представителями палестинской, сирийской и ливанской делегаций флага страны на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, заявил пресс-атташе посольства Израиля в России Алекс Гандлер, передает «Газета.ру».
«Посол Гарри Корен провел встречу с заместителем министра Михаилом Богдановым относительно этого инцидента. Мы удовлетворены тем, как российские дипломаты и служба безопасности уладили ситуацию», — сказал он.
По его словам, израильская сторона призвала власти России не допускать повторения подобных провокаций.
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