Для победы в избирательной гонке кандидату необходимо набрать более 50% голосов

20.10.2017 21:32 На выборах мэра избранным посчитается тот кандидат, который получит более 50% голосов избирателей. В противном случае, будут назначен второй тур выборов, в котором примут участие два кандидата – избирательные субъекты, вышедшие на первое и второе места.



Согласно законодательству, второй тур выборов мэра проводится не позднее 25 дня с первого тура и Центральной избирательной комиссией (ЦИК) он назначается вместе с подытоживанием результатов первого тура. Последний срок проведения вторых туров выборов мэра – 15 ноября.



Что касается порядка избрания мажоритариев в местные самоуправления, на основании мажоритарной избирательной системы избранным в муниципальное собрание (сакребуло) считается тот кандидат, который получит более всех голосов, а по пропорциональной системе мандаты в сакребуло будет распределены лишь среди тех избирательных субъектов, которые получат не менее 4% голосов избирателей.



На выборах в органы местного самоуправления 21 октября избирателями будут избраны 2058 членов 64-х муниципальных собраний (сакребуло) и 64 мэра.



По информации Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии, к выборам местного самоуправления в ЦИК зарегистрированы 22 политических партии, 5 избирательных блоков и одна инициативная группа, а окружными избирательными комиссиями зарегистрированы 200 инициативных групп.



По данным ЦИК, к выборам зарегистрированы 369 кандидатов в мэры, в том числе 13 в Тбилиси.



Количество зарегистрированных мажоритарных кандидатов составляет 4 727.

По партийным спискам, количество кандидатов в члены сакребуло – 12 902.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

