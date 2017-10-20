Суд обязал МВД Украины изучить законность предоставления и лишения гражданства Саакашвили

20.10.2017 22:49 В Украине суд обязал МВД изучить законность предоставления и лишения президентом Петром Порошенко украинского гражданства бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал адвокат, бывший первый заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин.



"Печерский суд удовлетворил мою жалобу и обязал национальную полицию зарегистрировать в едином реестре досудебных расследований и провести расследование по факту незаконного предоставления и последующего лишения Саакашвили украинского гражданства", — написал Кузьмин.



Он отметил, что оба решения Порошенко о предоставлении и лишении Саакашвили украинского гражданства были приняты при сомнительных обстоятельствах.



Напомним, Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство в 2015 году, а также подписал указ о его назначении главой Одесской области. В 2016 году Саакашвили со скандалом ушел в отставку, обвинив власти Украины в нежелании бороться с коррупцией. Спустя некоторое время Порошенко лишил Саакашвили подданства, объясняя это тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении.















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