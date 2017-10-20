Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Саакашвили еще раз резко раскритиковал президента Украины


20.10.2017   22:54
Порошенко или в упор не хочет замечать то, что происходит вокруг него, или у него полностью потерян дар вообще что-либо видеть. Об этом заявил третий президент Грузии Михеил Саакашвили в эфире телеканала NewsOne.


"Мы так привыкли к таким его (Порошенко - ред) заявлениям, будто бы они нормальные. Мне иногда кажется, что настоящего Порошенко украли. Порошенко, который стоял на бульдозере. Порошенко, который кричал за свободу и европейский выбор. Закрался туда то ли Янукович, то ли Захарченко, то ли какой-то миньон Путина и надел маску Порошенко". - сказал он.


Саакашвили также подчеркнул, что люди хотят видеть Украину другой после Порошенко, а не "просто поменять шило на мыло".


"Вам ничего не напоминает то, что он сегодня нес? Чисто по-человечески, это выглядит, как неадекватное заявление напуганного человека. Чисто политически - классический "путинский" лексикон, лексикон "совка". "Совок" давно пора выветривать. Порошенко или в упор не хочет замечать то, что происходит, или у него полностью потерян дар что-то замечать", - резюмировал он.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Ртвели-2017 был беспрецедентно успешным - Минсельхоз
В январе-сентябре 2017 года внешнеторговый оборот Грузии вырос на 12,1%
Завод по производству сухофруктов открылся в Мцхета
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии решили выявить наркорманов в структурах марионеточного режима
Экс-глава абхазского «Нацбанка» «надул» Владимира Этуша на 28 млн рублей
Приглашение «послов доброй воли Абхазии» смешно и не имеет никакой легитимации - евродепутат
Мамыкинс: Рано и поздно Абхазия и Цхинвальский регион вернутся в определенное Конституцией Грузии пространство
Сухуми готовит новые ограничения для этнических грузин
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Армении встретился с главой МИД Польши
Главу подразделения МВД по Адыгее задержали за взятку в 150 тыс. руб.
Командир кадыровского полка "Север" сбежал и скрывается от власти
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна