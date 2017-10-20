Саакашвили еще раз резко раскритиковал президента Украины

20.10.2017 22:54 Порошенко или в упор не хочет замечать то, что происходит вокруг него, или у него полностью потерян дар вообще что-либо видеть. Об этом заявил третий президент Грузии Михеил Саакашвили в эфире телеканала NewsOne.





"Мы так привыкли к таким его (Порошенко - ред) заявлениям, будто бы они нормальные. Мне иногда кажется, что настоящего Порошенко украли. Порошенко, который стоял на бульдозере. Порошенко, который кричал за свободу и европейский выбор. Закрался туда то ли Янукович, то ли Захарченко, то ли какой-то миньон Путина и надел маску Порошенко". - сказал он.





Саакашвили также подчеркнул, что люди хотят видеть Украину другой после Порошенко, а не "просто поменять шило на мыло".





"Вам ничего не напоминает то, что он сегодня нес? Чисто по-человечески, это выглядит, как неадекватное заявление напуганного человека. Чисто политически - классический "путинский" лексикон, лексикон "совка". "Совок" давно пора выветривать. Порошенко или в упор не хочет замечать то, что происходит, или у него полностью потерян дар что-то замечать", - резюмировал он.















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