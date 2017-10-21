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В Грузии сегодня проводятся выборы в органы местного самоуправления
21.10.2017 10:17
Сегодня в Грузии выборы в органы местного самоуправления. Избирателями будут выбраны 2058 членов 64-х муниципальных собраний (сакребуло) и 64 мэра.
Голосование проводится с 08:00.
По информации Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии, к выборам местного самоуправления в ЦИК зарегистрированы 22 политических партии, 5 избирательных блоков и одна инициативная группа, а окружными избирательными комиссиями зарегистрированы 200 инициативных групп.
Кроме того, зарегистрировано 369 кандидатов в мэры, в том числе 13 из них в Тбилиси.
Количество зарегистрированных мажоритарных кандидатов составляет 4 727.
По партийным спискам, количество кандидатов в члены сакребуло – 12 902.
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