В Грузии сегодня проводятся выборы в органы местного самоуправления

21.10.2017 10:17 Сегодня в Грузии выборы в органы местного самоуправления. Избирателями будут выбраны 2058 членов 64-х муниципальных собраний (сакребуло) и 64 мэра.



Голосование проводится с 08:00.



По информации Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии, к выборам местного самоуправления в ЦИК зарегистрированы 22 политических партии, 5 избирательных блоков и одна инициативная группа, а окружными избирательными комиссиями зарегистрированы 200 инициативных групп.



Кроме того, зарегистрировано 369 кандидатов в мэры, в том числе 13 из них в Тбилиси.



Количество зарегистрированных мажоритарных кандидатов составляет 4 727.



По партийным спискам, количество кандидатов в члены сакребуло – 12 902.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

