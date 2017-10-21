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На избирательных участках в 08:00 начался процесс голосования


21.10.2017   10:22
На избирательных участках, созданных в Грузии для выборов местного самоуправления, начался процесс голосования. Голосование пройдет с 08:00 до 20:00. С учетом установленного законом порядка, каждый избиратель голосует лично – недопустимо голосовать вместо кого-либо.

Процедура голосования проводится по следующим правилам: на входе в комнату для голосования избиратель проходит процедуру проверки маркирования. Если избиратель не будет маркирован, он не будет допущен к голосованию.

В комнате для голосования избиратель подходит к тому регистрационному столу, к которому относится первая буква его фамилии, внесенной в единый список избирателей и предъявляет удостоверение личности гражданина Грузии или паспорт гражданина Грузии, а также удостоверение лица, вынужденно перемещенного с оккупированной территории Грузии (наряду с удостоверением личности).

После подтверждения в списке избирателей, регистратор маркирует избирателя. Избиратель затем ставит подпись в соответствующей графе и затем подтверждает подписью получение избирательных бюллетеней. По выдаче бюллетеней регистратор избирателей подписывается на их обратной стороне и ставит специальную печать.

Затем избиратель проходит в кабину для тайного голосования и заполняет бюллетени. После этого он должен сложить бюллетень так, чтобы не было видно, кому отдан голос.

Со сложенным бюллетенем избиратель проходит к отдельному столу, где берет специальный конверт и помещает документ в него. Только избиратель должен поместить бюллетень в конверт. У членов избирательной комиссии нет права открывать заполненный бюллетень или иным способом нарушить тайну голосования.

Кроме того, запрещено подходить к избирательной урне более чем одному избирателю.

После окончания голосования специальная прорезь урны запечатывается.
Здание, где проходит голосование, закрывается в 20:00.






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