ЦИК: Голосования проходит в спокойной и в доступной для всех среде

21.10.2017 10:51 Процесс голосования проходит в спокойной и в доступной для всех среде, - об этом на первом информационном брифинге в день выборов собщила спикер Центральной избирательной комиссии Анна Микеладзе.



По ее словам, все избирательные участки открылись для избирателей в 08:00.



«Сегодня проходят выборы представительных органов муниоципалитетов – сакребуло и мэров самоуправляемых городов\общин.



Процесс голосования протекает в спокойной и в доступной для всех среде. Сегодня избирателями будут избраны 2058 членов 64-х муниципальных собраний (сакребуло) и 64 мэра. Что касается числа избирателей, то в едином списке 3 440 123 избирателя.



Напомним избирателям, что на избирательном участке им будут выданы 3 бюллетеня - светло-голубой бюллетень предназначен для пропорциональных выборов, таким образом избиратель проголосует за партию или избирательный блок. Розовый бюллетень предназначен для выборов мажоритарного депутата в муниципальное собрание. Бюллетень светло-зеленого цвета предназначен для выборов мэра самоуправляемого города или самоуправляемой общины», - отметила Анна Микеладзе.



По ее словам, бюллетени на грузинском и азербайджанском, на грузинском и армянском языках, а также на трех языках (грузинском, азербайджанском и армянском) доступны избирателям – представителям этнических меньшинств на соответствующих участках. Слабовидящие избиратели смогут воспользоваться увеличительной линзой, а слепым будет предоставлена рамочная форма заполнения бюллетеня.



За выборами будут наблюдать 54 389 представителей избирательных субъектов, 20641 наблюдателей от местных наблюдательных организаций и 581 – от международных организаций. Процесс выборов будут освещать более 4 820 журналистов.



После того, как участки закроются в 20:00 и начнется процедура подсчета голосов, сразу по получению итоговых протоколов, ЦИК выложит их на веб-странице www.results.cec.gov.ge.



По словам Анны Микеладзе, в круглосуточном режиме работает телефонный информационный центр ЦИК - 2 51 00 51 и онлайн-чат.















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