Президент Грузии проголосовал на выборах в местные органы самоуправления

21.10.2017 11:02 На всех трех бюллетенях я обвел три различных субъекта, - об этом заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили, уже зафиксировавший свой выбор на избирательном участке на улице Читадзе в Тбилиси.



«Я отдал свой голос и использовал три бюллетеня, которые мне дали, следующим образом: на этих трех бюллетенях я обвел три различных субъекта. Это был мой выбор», - заявил Маргвелашвили.



Сегодня на на избирательном участке избирателям выдаются 3 бюллетеня - светло-голубой бюллетень предназначен для пропорциональных выборов, таким образом избиратель проголосует за партию или избирательный блок. Розовый бюллетень предназначен для выборов мажоритарного депутата в муниципальное собрание. Бюллетень светло-зеленого цвета предназначен для выборов мэра самоуправляемого города или самоуправляемой общины.















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