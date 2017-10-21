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Президент Грузии проголосовал на выборах в местные органы самоуправления
21.10.2017 11:02
На всех трех бюллетенях я обвел три различных субъекта, - об этом заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили, уже зафиксировавший свой выбор на избирательном участке на улице Читадзе в Тбилиси.
«Я отдал свой голос и использовал три бюллетеня, которые мне дали, следующим образом: на этих трех бюллетенях я обвел три различных субъекта. Это был мой выбор», - заявил Маргвелашвили.
Сегодня на на избирательном участке избирателям выдаются 3 бюллетеня - светло-голубой бюллетень предназначен для пропорциональных выборов, таким образом избиратель проголосует за партию или избирательный блок. Розовый бюллетень предназначен для выборов мажоритарного депутата в муниципальное собрание. Бюллетень светло-зеленого цвета предназначен для выборов мэра самоуправляемого города или самоуправляемой общины.
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