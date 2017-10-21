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Квирикашвили: Я проголосовал за еще лучший Тбилиси
21.10.2017 11:13
Я проголосовал за еще лучший Тбилиси и уверен, что Тбилиси действительно будет таким, - об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, проголосовавший на выборах в органы местного самоуправления на 24-м участке 4-го округа в Сабурталинском районе Тбилиси.
Он пришел на участок вместе с супругой и детьми.
«Я отдал свой голос за Тбилиси, в котором всем нравится жить, где упорядочен городской транспорт, где есть зеленые зоны для того, чтобы наши граждане дышали свободно. Где упорядочена система образования и где очень высока экономическая динамика. Где предприниматели рады начинать бизнес и где жизнь бьет ключом. Я проголосовал за еще лучший Тбилиси и уверен, что Тбилиси действительно будет таким», - заявил Квирикашвили.
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