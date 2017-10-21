Илия II: Да будет воля Господа, чтобы мы выбрали таких кандидатов, таких людей, которые пригодятся Грузии

21.10.2017 11:15 Каталикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II проголосовал на 4-м избирательном участке 4-го избирательного округа в Крцаниси.



«Пусть будет Господня воля на то, чтобы мы выбрали таких кандидатов, таких людей, которые пригодятся Грузии. Да будут благословлены новые депутаты и вся Грузия», - сказал Святейший.



Всего на участке 1275 избирателей.



В Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления.















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