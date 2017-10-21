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Неизвестные устроили погром в офисе кандидата от ЕНД


21.10.2017   11:34
В ночь перед выборами неизвестные проникли в офис кандидата в мажоритарные депутаты сакребуло (горсовет) Тбилиси от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Мурмана Тхеладзе, сообщает телекомпания «Рустави 2».

Офис Тхеладзе находится в Надзаладевскомй районе Тбилиси. В штабе кандидата говорят, что злоумышленники устроили в офисе погром, но ничего не украли.

«Когда утром мы пришли, офис был взломан. С утра работают криминалисты, и мы ожидаем ответа. Компьютер был включен, ящики открыты, все высыпано», — сказал глава избирательного штаба Тхеладзе Георгий Джанибегашвили.

Уголовное дело возбуждено по статье «кража», что наказывается штрафом или ограничением свободы сроком от 1 года до 3 лет либо лишением свободы на тот же срок.






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