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Неизвестные устроили погром в офисе кандидата от ЕНД
21.10.2017 11:34
В ночь перед выборами неизвестные проникли в офис кандидата в мажоритарные депутаты сакребуло (горсовет) Тбилиси от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Мурмана Тхеладзе, сообщает телекомпания «Рустави 2».
Офис Тхеладзе находится в Надзаладевскомй районе Тбилиси. В штабе кандидата говорят, что злоумышленники устроили в офисе погром, но ничего не украли.
«Когда утром мы пришли, офис был взломан. С утра работают криминалисты, и мы ожидаем ответа. Компьютер был включен, ящики открыты, все высыпано», — сказал глава избирательного штаба Тхеладзе Георгий Джанибегашвили.
Уголовное дело возбуждено по статье «кража», что наказывается штрафом или ограничением свободы сроком от 1 года до 3 лет либо лишением свободы на тот же срок.
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