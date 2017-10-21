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Экзитполы проводит американская компания «Эдисон рисерч»
21.10.2017 12:32
По заказу телекомпании «Рустави 2» экзитполы проводит американская компания «Эдисон рисерч». После закрытия избирательных участков телекомпании «Рустави 2» обнародует их результаты.
«С 2003 года мы проводим экзитполы как президентских выборов, так и выборов Конгресса для всех ведущих американских телеканалов.В Грузии мы в первый раз работали в 2012 году, во второй раз – в 2014-м.На выборах в органы местной власти в 2017году, мы опросим избирателей на 75 локациях в Тбилиси,также проведем экзитполлы на 25 участках в Кутаиси» — заявил вице-президент компании Джо Лендски.
Экзитпо́л-используемая в мировой социологической практике процедура опроса граждан, производимого социологическими службами на выходе из избирательных участков после голосования.
Основными задачами экзитпола являются получение возможности оперативных прогнозов исхода выборов и накопление статистических данных об электорате.
Выходящих из избирательных участков опрашивают (на условиях анонимности), за кого они проголосовали. Исходя из предположения, что у большинства избирателей нет причин говорить неправду, данные таких опросов используют для проверки (корреляции) с официально публикуемыми данными голосования. В день выборов данные экзитполов широко освещаются ТВ и прессой при репортажах о порядке и процедуре голосования.
Экзитпол выполняет информационную (предварительное ознакомление общественности с результатами выборов) и контрольную (минимизация возможности намеренного искажения результатов выборов) функции.
Впервые этот метод появился в США. Журналист Уоррен Митофски придумал опросы избирателей на выходе во время выборов губернатора Кентукки в 1967 год.
Правописание «экзитпол» подтверждает «Русский орфографический словарь Российской академии наук».
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