«Справедливые выборы» уже подали 22 иска в избирательные комиссии

21.10.2017 12:33 Наблюдателями организации «Справедливые выборы» на данный момент в избирательные комиссии внесено 22 иска и 20 записей – в книгу записей.



Как говорится в информации, распространенной «Международным обществом справедливых выборов и демократии» (ISFED), на большинстве участков процесс открытия и обустройства прошел без значительных нарушений.



На данный момент наблюдателями организации зафиксированы нарушения следующего типа: ограничение прав наблюдателей, нарушение порядка проведения жеребьевки, ненадлежащее заполнение контрольного листа, нарушение процедуры голосования, нарушение процедуры маркирования, неправильное помещение бюллетеня в урну, заполнение избирательной документации ненадлежащим образом.















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