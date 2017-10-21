|
«Справедливые выборы» уже подали 22 иска в избирательные комиссии
21.10.2017 12:33
Наблюдателями организации «Справедливые выборы» на данный момент в избирательные комиссии внесено 22 иска и 20 записей – в книгу записей.
Как говорится в информации, распространенной «Международным обществом справедливых выборов и демократии» (ISFED), на большинстве участков процесс открытия и обустройства прошел без значительных нарушений.
На данный момент наблюдателями организации зафиксированы нарушения следующего типа: ограничение прав наблюдателей, нарушение порядка проведения жеребьевки, ненадлежащее заполнение контрольного листа, нарушение процедуры голосования, нарушение процедуры маркирования, неправильное помещение бюллетеня в урну, заполнение избирательной документации ненадлежащим образом.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна