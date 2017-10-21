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К 10:00 активность избирателей в Грузии составила 6%
21.10.2017 13:18
Активность избирателей в Грузии к 10:00 составила 6%, что равно 231 736 избирателям, - об этом на информационном брифинге сообщила спикер Центризбиркома Анна Микеладзе.
По ее словам, выборы проходят в спокойной обстановке.
«Процесс голосования на всех избирательных участках проходит в спокойной обстановке. У избирателей есть возможность реализовать свое конституционное право без каких-либо препятствий», - сообщила Анна Микеладзе.
В Грузии проходят выборы местного самоуправления.
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