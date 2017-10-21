Активность избирателей на 12:00 составила 16.5%

21.10.2017 14:24 По состоянию на 12:00, на 3 644 избирательных участках активность избирателей составила 16.5%, количественно это 567 699 человек.



По информации Центризбиркома, к 12:00 наибольшая активность зафиксирована в Раче-Лечхуми - 27.9%, наименьшая активность в Шида (Внутреннем) Картли - 13.9%. Что касается Тбилиси, к 12:00 активность в столице составила 14.8%.



«Если сравнивать данные показатели с активностью избирателей в 2014 году, тогда по состоянию на 12:00 активность составляла 16.6%», - сообщила пресс-спикер ЦИК Анна Микеладзе.















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