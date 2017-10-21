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В Тбилиси неизвестный ударил раздававшего агитлистовки активиста «Новой Грузии»


21.10.2017   14:26
Кандидат в мэры Тбилиси от блока «Новая Грузия» Георгий Вашазе сообщил об избиении активиста его штаба в центре столицы.

По словам Вашадзе, неизвестный мужчина ударил активиста «Новой Грузии», когда он раздавал агитационные листовки у сада Букия.

«Нашему активисту, который стоял у сада Букия, человек нанес физическое оскорбление. Сейчас вызвали «скорую», патрульную полицию. Я призываю патруль, есть видеокамеры, пусть немедленно изымут и зафиксируют человека, который сделал это. Я напоминаю «Грузинской мечте» о том, что нельзя проводить кампанию с физическим противостоянием. Успокойте ваших активистов, которые сейчас обзванивают всех по телефонам и, в основном, получают отказы от избирателей. Я понимаю, что это агония, но выборы должны пройти в спокойной обстановке», — сказал Вашадзе в интервью телекомпании «ПирWели».

Случившееся корр. «Новости-Грузия» подтвердили в пресс-службе МВД Грузии, сообщив, что уголовное дело возбуждено по статье «насилие».

Статья предусматривает наказание в виде штрафа или общественно полезного труда сроком от 120 до 180 чесов или лишение свободы сроком до 1 года.

Граждане Грузии в субботу выбирают 64 мэров городов и районов, а также депутатов 64 сакребуло (муниципальные законодательные органы). Участвуют в выборах 22 партии и 5 избирательных блоков, а также независимые кандидаты.






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