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Удумашвили: Власти попытаются сфальсифицировать выборы


21.10.2017   16:26
Власти Грузии попытаются повлиять на результаты выборов в местные органы власти, поскольку оппозиционных кандидатов поддерживает больше избирателей, чем кандидатов от правящей партии «Грузинская мечта», заявил кандидат в мэры Тбилиси от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Заал Удумашвили на брифинге.

Удумашвили не исключает, что правящая партия прибегнет к фальсификациям для того, чтобы обеспечить победу своих кандидатов.

«Я хочу обратиться к избирателям, особенно к тем избирателям, которые до сих пор не пришли на избирательные участки и не зафиксировали свою позицию. Я призываю вас к активности, призываю всех прийти и зафиксировать вашу позицию, выразить вашу волю», — сказал Удумашвили.

Кандидат в мэры от бывшей правящей партии добавил, что «согласно данным, существующим к этому времени, поддержка оппозиционных кандидатов гораздо выше поддержки правительственных кандидатов».

«Ожидается, что с этого момента власти десятикратными усилиями постараются хоть как-то повлиять на избирательный процесс. В первую очередь, это, конечно же, связано с фальсификацией выборов. Активность избирателей — главное лекарство против фальсификаций», — добавил он.

Обращаясь к избирателям в Тбилиси, Удумашвили напомнил, что от их сегодняшнего голоса зависит будущее столицы.

«Именно от вашей активности зависит, как завершится сегодняшний избирательный процесс. Я еще раз призываю всех прийти и зафиксировать вашу позицию. Вместе решим сегодня, кому передадим управление Тбилиси на будущие четыре года. Вместе решим сегодня, кто будет в Тбилиси правящей силой, и вместе завершим коррумпированную столичную власть», — заключил он.

Граждане Грузии в субботу выбирают 64 мэров городов и районов, а также депутатов 64 сакребуло (муниципальные законодательные органы). Участвуют в выборах 22 партии и 5 избирательных блоков, а также независимые кандидаты.






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