АМЮГ^ Жаль, что избирательная администрация способствует влиянию на волю избирателей

21.10.2017 17:32 «Ассоциация молодых юристов Грузии» распространяет еще одно заявление в связи с контролем воли избирателей и поясняет, что такие факты имеют место как в Тбилиси, так и в регионах.



По информации наблюдателей организации, рядом, позади регистров или около лиц, регулирующих поток, стоят представители «Грузинской мечты», «Левого альянса» или наблюдательской организации «Новое слово» и отмечают данные пришедших на участок избирателей.



«По пояснению ЦИК, имя, фамилия избирателя в списке избирателей, а также регистрационный номер относятся к публичной информации, не являются персональными данными и наблюдатели не ограничены в просмотре подобных данных. Жаль, что избирательная администрация не видит в данных фактах нарушение избирательного законодательства и тем самым способствует фактам влияния на волю избирателя.



Законодательство Грузии императивно поясняет, что настольная версия единого списка не является публичной информацией и, соответственно, не должна быть доступна третьим лицам», - говорится в заявлении АМЮГ.















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