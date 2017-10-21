|
АМЮГ^ Жаль, что избирательная администрация способствует влиянию на волю избирателей
21.10.2017 17:32
«Ассоциация молодых юристов Грузии» распространяет еще одно заявление в связи с контролем воли избирателей и поясняет, что такие факты имеют место как в Тбилиси, так и в регионах.
По информации наблюдателей организации, рядом, позади регистров или около лиц, регулирующих поток, стоят представители «Грузинской мечты», «Левого альянса» или наблюдательской организации «Новое слово» и отмечают данные пришедших на участок избирателей.
«По пояснению ЦИК, имя, фамилия избирателя в списке избирателей, а также регистрационный номер относятся к публичной информации, не являются персональными данными и наблюдатели не ограничены в просмотре подобных данных. Жаль, что избирательная администрация не видит в данных фактах нарушение избирательного законодательства и тем самым способствует фактам влияния на волю избирателя.
Законодательство Грузии императивно поясняет, что настольная версия единого списка не является публичной информацией и, соответственно, не должна быть доступна третьим лицам», - говорится в заявлении АМЮГ.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна