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Центральные власти Испании прекратили полномочия правительства Каталонии


21.10.2017   18:27
Центральные власти Испании прекратили полномочия автономного правительства Каталонии. Об этом заявил председатель правительства Испании Мариано Рахой.

«Правительство Испании вынуждено применить 155-ю статью конституции, поскольку правительство ни одной страны не смирится с нарушением закона на ее территории», - заявил Рахой.

По его словам, цель задействования данной статьи – возвращение в пространство закона, восстановление прежних взаимоотношений с Каталонией, восстановление экономической деятельности и проведение в Каталонии выборов.

В рамках 155-й статьи конституции председатель правительства Испании может распустить парламент Каталонии и в течение 6 месяцев назначить новые выборы.

С просьбой задействовать данную статью правительство Испании обращается к сенату, который должен утвердить этот вопрос абсолютным большинством голосов.







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