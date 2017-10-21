Центральные власти Испании прекратили полномочия правительства Каталонии

21.10.2017 18:27 Центральные власти Испании прекратили полномочия автономного правительства Каталонии. Об этом заявил председатель правительства Испании Мариано Рахой.



«Правительство Испании вынуждено применить 155-ю статью конституции, поскольку правительство ни одной страны не смирится с нарушением закона на ее территории», - заявил Рахой.



По его словам, цель задействования данной статьи – возвращение в пространство закона, восстановление прежних взаимоотношений с Каталонией, восстановление экономической деятельности и проведение в Каталонии выборов.



В рамках 155-й статьи конституции председатель правительства Испании может распустить парламент Каталонии и в течение 6 месяцев назначить новые выборы.



С просьбой задействовать данную статью правительство Испании обращается к сенату, который должен утвердить этот вопрос абсолютным большинством голосов.

















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