В Тбилисском муниципальном собрании будет представлена только «Грузинская мечта»

22.10.2017 11:59 По данным, опубликованным ЦИК Грузии к этому времени, все 25 мажоритарных мандатов тбилисского муниципального собрания (сакребуло) получит «Грузинская мечта». На этом этапе в Тбилиси из 737 участков подсчитаны данные 301 участка.



Данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии по мажоритарным округам столицы таковы:

Мтацминда – Джаба Джишкариани (56,8%), Вакийский №02.02 мажоритарный округ – Георгий Мусхелишвили (59,64%), Вакийский №02.03 мажоритарный округ – Георгий Бирбичадзе (52,62%), Сабурталинский №03.04 мажоритарный округ – Автандил Цинцадзе (55,83%), Сабурталинский №03.05 мажоритарный округ – Давид Уртмелидзе (49,36%), Сабурталинский №03.05 мажоритарный округ – Вахтанг Шакарашвили (57.66%), Крцаниси – Темур Горгадзе (59,05%), Исанский №05.08 мажоритарный округ – Илья Джишкариани (55,5%), Исанский №05.09 мажоритарный округ – Нино Лацабидзе (60,06%), Исанский №05.10 мажоритарный округ – Леван Давиташвили (57,96%), Самгорский №06.11 мажоритарный округ – Реваз Сохадзе (53.3%), Самгорский №06.12 мажоритарный округ – Георгий Дохтурашвили (56.54%), Самгорский №06.13 мажоритарный округ – Георгий Ткемаладзе (52,83%), Самгорский №06.14 мажоритарный округ – Кетеван Мамулашвили (52,59%), Чугурети – Рамина Берадзе (57,28%), Дидубийский №08.16 мажоритарный округ – Владимир Дзнеладзе (55,18%), Дидубийский №08.17 мажоритарный округ – Тараш Шургая (64,2%), Надзаладевский №09.18 мажоритарный округ – Давид Челидзе (56.79%), Надзаладевский №09.19 мажоритарный округ – Михаил Амашукели (56.88%), Надзаладевский №09.20 мажоритарный округ – Александр Худжадзе (56.54%), Надзаладевский №09.21 мажоритарный округ – Тамар Талиашвили (44,84%), Глданский №10.22 мажоритарный округ – Шалва Огбаидзе (51,21%), Глданский №10.23 мажоритарный округ – Гулия Гоциридзе (48,75%), Глданский №10.24 мажоритарный округ – Отар Григолия (51,6%), Глданский №10.25 мажоритарный округ – Кетеван Джохадзе (52.21%).

В масштабе же регионов, во всех 63 сакребуло большинством входит «Грузинская мечта».



Так, кроме Тбилиси, в масштабе Грузии во всех 63 округах в пропорциональных выборах лидирует «Грузинская мечта». Из 3644 участков Центральной избирательной комиссией подсчитаны данные 2268 участков. Почти во всех округах поддержка правящей команды превышает 50%.















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