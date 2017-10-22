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Из Украины бандитским способом выслали в Грузию соратником Саакашвили
22.10.2017 12:21
Из Украины бандитским способом выслали в Грузию троих соратников экс-президента Грузии и лидера партии «Движение новых сил» Михеила Саакашвили. Об этом политик сообщил в субботу, 21 октября, на собственной странице в фейсбуке.
По словам Саакашвили, на контакт с родными и близкими перестал выходить его друг, военный Давид Макишвили, а также бывший начальник его охраны Георгий Рубашвили и водитель Михаил Абзианидзе.
«Моего друга, военного, героя войны на Донбассе, Давида Макишвили, а также моих бывших охранника и водителя похитили на улице и в нарушение всех законов, по личному распоряжению Порошенко, предварительно избив, выслали в Грузию на спецрейсе, самолетом Национальной гвардии Украины, в сопровождении спецназа Нацгвардии и с мешками, надетыми на голову», — написал Саакашвили.
В МВД и Службе безопасности Украины пока не комментировали эту информацию.
В ноябре 2016 года Михеил Саакашвили подал в отставку с поста губернатора Одесской области и обвинил центральные власти Украины в покровительстве коррупции. Саакашвили также создал партию «Рух новых сил» и заявил о намерении баллотироваться в Верховную Раду.
Президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства 26 июля, в то время, когда тот находился в США.
10 сентября Саакашвили вернулся в Украину с намерением добиться восстановления утерянного гражданства через суд.
Накануне партия Саакашвили присоединилась к бессрочной акции протеста у стен Верховной Рады. С 17 сентября в центре Киева массовую манифестацию проводят разные оппозиционные партии Украины. Протестующие требуют отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и изменения избирательного законодательства.
Накануне Саакашвили также появился на акции и провел презентацию «Плана 70 дней» о том, как можно изменить Украину за пять сессионных недель». Кроме того, политик призвал сторонников 22 октября выйти на новый митинг — «майдан реформ».
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