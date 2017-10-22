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Наблюдатели подали более 300 жалоб о нарушениях на выборах в Грузии


22.10.2017   13:20
На выборах в органы местного самоуправления в окружные избирательные комиссии в масштабах всей Грузии потупило 309 жалоб, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Тамара Жвания.

«К этому времени во все окружные избирательные комиссии поступило 309 жалоб… Жалобы были написаны местными наблюдательными организациями и представителями избирательных субъектов. Жалобы, в основном, касаются процедурных нарушений, часть которых была исправлена прямо на участках», — заявила Жвания на брифинге.
Больше всего жалоб поступило из Марнеули (регион Квемо Картли), Кутаиси (регион Имерети) и двух районов Тбилиси — Ваке и Надзаладеви. ЦИК изучит и отреагирует на все поступившие жалобы, подчеркнула Жвания.

Граждане Грузии в субботу выбирали 64 мэров городов и районов, а также депутатов 64 сакребуло (муниципальные законодательные органы). Участвовали в выборах 22 партии и 5 избирательных блоков, а также независимые кандидаты.






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