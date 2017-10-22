Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе: «Грузинская мечта» одержала убедительную


22.10.2017   18:43
По предварительным данным, вторые туры пройдут лишь в пяти муниципалитетах, - об этом заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции, проведенной в офисе указанной партии.

«Выборы были проведены в справедливой и спокойной обстановке, что было нашей главнейшей целью, и я хочу поблагодарить каждого из тех людей, кто внес свой вклад в обеспечение справедливых и спокойных выборов.

Особую благодарность выражаю, разумеется, избирателю за очень высокую активность. В масштабе всей страны зафиксирована очень высокая активность и «Грузинская мечта» одержала очень убедительную победу на выборах местного самоуправления. В масштабе всей страны, по предварительным данным, вторые туры пройдут лишь в пяти муниципалитетах. И в муниципальных собраниях(сакребуло) «Грузинская мечта» добилась весьма убедительной победы и в каждом в муниципальном представительном органе, соответственно, будет представлена большинством», - заявил Кобахидзе.

Кобахидзе особо поздравил с победой кандидата в мэры Тбилиси от «Грузинской мечты» Каху Каладзе, который, по его словам, был главным героем этих выборов. Так же, председатель парламента поздравил и других кандидатов.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Ртвели-2017 был беспрецедентно успешным - Минсельхоз
В январе-сентябре 2017 года внешнеторговый оборот Грузии вырос на 12,1%
Завод по производству сухофруктов открылся в Мцхета
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии решили выявить наркорманов в структурах марионеточного режима
Экс-глава абхазского «Нацбанка» «надул» Владимира Этуша на 28 млн рублей
Приглашение «послов доброй воли Абхазии» смешно и не имеет никакой легитимации - евродепутат
Мамыкинс: Рано и поздно Абхазия и Цхинвальский регион вернутся в определенное Конституцией Грузии пространство
Сухуми готовит новые ограничения для этнических грузин
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
ЦИК анонсировал второй тур мэров в пяти районах Грузии
Кутаиси не определился с мэром
NDI: Однопартийное правление может стать вызовом для демократии в Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна