Кобахидзе: «Грузинская мечта» одержала убедительную

22.10.2017 18:43 По предварительным данным, вторые туры пройдут лишь в пяти муниципалитетах, - об этом заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции, проведенной в офисе указанной партии.



«Выборы были проведены в справедливой и спокойной обстановке, что было нашей главнейшей целью, и я хочу поблагодарить каждого из тех людей, кто внес свой вклад в обеспечение справедливых и спокойных выборов.



Особую благодарность выражаю, разумеется, избирателю за очень высокую активность. В масштабе всей страны зафиксирована очень высокая активность и «Грузинская мечта» одержала очень убедительную победу на выборах местного самоуправления. В масштабе всей страны, по предварительным данным, вторые туры пройдут лишь в пяти муниципалитетах. И в муниципальных собраниях(сакребуло) «Грузинская мечта» добилась весьма убедительной победы и в каждом в муниципальном представительном органе, соответственно, будет представлена большинством», - заявил Кобахидзе.



Кобахидзе особо поздравил с победой кандидата в мэры Тбилиси от «Грузинской мечты» Каху Каладзе, который, по его словам, был главным героем этих выборов. Так же, председатель парламента поздравил и других кандидатов.















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