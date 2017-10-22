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Выборы самоуправления в Грузии прошли без серьезных погрешностей и нарушений - CDD


22.10.2017   18:45
По оценкам наблюдательной миссии Центр развития и демократии (CDD), выборы в органы местного самоуправления 2017 года прошли в Грузии в спокойной и организованной обстановке, без серьезных погрешностей и нарушений. Это отмечается в заявлении, распространенном организацией.

Как отмечается, на большинстве избирательных участков голосование проходило с соблюдением процедур, предполагаемых законом.

Наблюдательная миссия CDD зафиксировала ряд процедурных нарушений, однако, со стороны избирательной администрацией последовало своевременное реагирование, и они были исправлены.

За ходом выборов в органы местного самоуправления 21 октября 2017 года CDD в масштабе страны наблюдал посредством наблюдательной миссии, состоящей из 100 человек.






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