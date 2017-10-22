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Каладзе обещал познакомить общественность со своей командой «очень скоро»
22.10.2017 18:53
Очень скоро я познакомлю общественность с теми, кто будут моими сокомандниками в мэрии, - заявил кандидат в мэры от «Грузинской мечты» Каха Каладзе на проведенном сегодня брифинге.
На вопрос о том, каким будет его первое решение, Каха Каладзе заявил, что в некоторых турах пройдут вторые туры, соответственно, нужно дождаться выборов.
«Что касается наших конкретных проектов, то очень скоро я познакомлю общественность с теми, кто будут моими сокомандниками в мэрии и кто продолжит работу. Это все я представлю, и со всем ознакомлю и, в частности, расскажу о тех конкретных проектах, осуществлять которые мы начнем с первого же дня», - заявил Каладзе.
Он также поблагодарил представителей СМИ.
«Именно посредством вас подавалась общественности информация о том, какие конкретные проекты мы планирует осуществить в последующие четыре года», - сказал Каладзе журналистам.
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