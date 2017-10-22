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Элисашвили поздравил Каладзе с победой на выборах


22.10.2017   19:10
Всякий должен уметь достойно признавать результаты. Следовательно, я поздравляю Каху Каладзе с победой, - заявил независимый кандидат в мэры Тбилиси Александр Элисашвили на проведенном в собственном штабе брифинге.

По словам Элисашвили, на выборах самоуправления имела место большая неравная борьба и, несмотря на это, кандидат в мэры от правящей команды сумел победить.

«Я желаю, чтобы установилась новая политическая культура, и эта новая культура предполагает то, что всякий должен уметь достойно признавать результаты. Следовательно, я поздравляю Каху Каладзе с победой. Желаю ему быть успешным мэром этого города. Этим я хочу сказать то, что я боролся не за кресло, кабинет, а боролся за то, чтоб город был лучше и если Каха Каладзе сумеет сделать так, что город станет лучше, мной будет лишь приветствоваться это все», - заявил Элисашвили.

Вместе с тем Алеко Элисашвили поблагодарил членов своего штаба и сторонников.

Вчера в Грузии прошли выборы в местное самоуправление.






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