Удумашвили: Если бы не спецоперация властей, результаты выборов были бы другими

22.10.2017 19:25 Кандидат в мэры Тбилиси от бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Заал Удумашвили считает, что выборы в местные органы власти были проведены с грубыми нарушениями и в условиях «тотального давления».



Согласно предварительным данным ЦИК Грузии, на выборах мэра Тбилиси с 51,06% голосов побеждает кандидат правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе. Удумашвили стал третьим, набрав 16,53% голосов.



Комментируя результаты голосования, кандидат ЕНД поблагодарил избирателей, отдавших ему свой голос. Он подчеркнул, что в ходе голосования 21 сентября имели место факты запугивания сторонников «ЕНД».



«Если бы не эта спецоперация, которую мы увидели вчера, как в Тбилиси, так и в масштабах всей Грузии, результаты выборов были бы совсем другими. Вчера было оказано беспрецедентное давление на избирателей, появились смотрящие на избирательных участках, которые контролировали всех приходящих и контролировали, кто кому дал голос. Они запугивали наших избирателей, чтобы они не пришли на выборы и не отдали нам голос. Все это в конечном итоге дало нам картину, которую мы имеем сегодня», — заявил Удамашвили.



Кандидат в мэры Тбилиси от ЕНД считает, что существуют все основания для проведения второго тура выборов.



«Вчерашние выборы еще раз продемонстрировали всем, с какой большой несправедливостью мы имеем дело в этой стране. Именно поэтому с сегодняшнего дня у меня есть мотивация бороться с этой несправедливостью. Борьба начинается с сегодня», — сказал Удумашвили.



21 октября граждане Грузии выбирали 64 мэров городов и районов, а также депутатов 64 сакребуло (муниципальные законодательные органы). Участвовали в выборах 22 партии и 5 избирательных блоков, а также независимые кандидаты.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

