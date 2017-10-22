ISFED: Подсчет голосов в Грузии проходил в соответствии с законом

22.10.2017 19:39 Результаты параллельного подсчета голосов по итогам выборы в органы местного самоуправления, которые были представлены наблюдательской организацией «Справедливые выборы», в основном, совпадают с предварительными официальными данными ЦИК Грузии.



Процедура, во время которой представители наблюдательской организации на избирательных участках проводят подсчет голосов параллельно с участковыми комиссиями, была проведена организацией «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED — «Справедливые выборы»). Параллельный подсчет является одним из инструментов для проверки точности официальных результатов выборов.



По результатам параллельного подсчета, на выборах мэра Тбилиси голоса распределились следующим образом:



- кандидат правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе набрал 50,46%,

- независимый кандидат Александр Элисашвили – 17,52%,

- кандидат бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Заал Удумашвили – 16,8%,

- кандидат от блока «Бакрадзе, Угулава – Европейская Грузия» Елена Хоштария – 7,12%.





На основании полученных данных, организация «Справедливые выборы» заявляет, что процесс подсчета голосов в Грузии проходил в соответствии с предусмотренными законом избирательными процедурами.



«Основываясь на данных наблюдателей «Справедливых выборов», мы можем заключить, что подсчет голосов, в основном, проходил в соответствии с избирательными процедурами. В отличие от прошлых выборов, не было случаев погромов участков и физического насилия. Ряд нарушений снова был выявлен в Марнеульском районе, однако их масштабы уменьшились», — говорится в заявлении организации.



21 октября граждане Грузии выбирали 64 мэров городов и районов, а также депутатов 64 сакребуло (муниципальные законодательные органы). Участвовали в выборах 22 партии и 5 избирательных блоков, а также независимые кандидаты.



За выборами наблюдали 54 389 представителей избирательных субъектов, 20 641 наблюдателей грузинских организаций, и 581 международных наблюдателей. Выборы освещали 4 820 журналистов.















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