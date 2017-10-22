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NDI: Однопартийное правление может стать вызовом для демократии в Грузии
22.10.2017 20:15
Наблюдатели неправительственной организация «Национал-демократический институт США» (NDI) по итогам выборов в органы местной власти заявили об угрозе однопартийного правления в Грузии.
Согласно предварительным итогам выборов, правящая партия «Грузинская мечта» получила практически абсолютный контроль над местными органами власти.
«По итогам выборов одна партия доминирует во всех звеньях избираемых должностей. Это происходит в Грузии уже не первый раз, и это представляет вызов для последующего развития демократии. От представителей власти зависит обеспечение среды, при которой все оппозиционные партии смогут включится в политическую среду», — заявила представитель НПО Лаура Торнтон на пресс-конференции.
Торнтон выразила озабоченность существованием в Грузии однопартийной системы и недостатком плюрализма.
«Многие группы, в том числе оппозиционные партии, неправительственные организации и СМИ, выражали озабоченность из-за отсутствия механизмов контроля. Есть сомнения, что и судебная система несвободна», — отметила она.
Сам процесс голосования 21 октября в NDI оценивают положительно, отмечая, что выборы, в целом, проходили в спокойной среде. Вместе с тем, Торнтон отметила, что в ряде случаев наблюдатели зафиксировали такие нарушения, как незнание членами избирательных комиссий процедур и вмешательство наблюдателей от партий в процесс подсчета голосов.
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