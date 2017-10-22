Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Саакашвили призвал ликвидировать СБУ и нацгвардию Украины


22.10.2017   21:04
Экс-глава Одесской области Михеил Саакашвили призвал ликвидировать Службу безопасности Украины и нацгвардию. Об этом он сказал во время вече у здания Рады, передает РИА «Новости».

«Это не Национальная гвардия, это барыжная гвардия, которая создана для того, чтобы защищать главного барыгу от собственного народа», — сказал Саакашвили.

Он уверен, что на нужды этих ведомств тратится больше денег, чем на армию, тогда как эти средства могли достаться гражданам страны.

В итоге Саакашвили предложил «оставить вместо СБУ службу эффективной контрразведки, а этих дармоедов всех отпустить».






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Ртвели-2017 был беспрецедентно успешным - Минсельхоз
В январе-сентябре 2017 года внешнеторговый оборот Грузии вырос на 12,1%
Завод по производству сухофруктов открылся в Мцхета
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии решили выявить наркорманов в структурах марионеточного режима
Экс-глава абхазского «Нацбанка» «надул» Владимира Этуша на 28 млн рублей
Приглашение «послов доброй воли Абхазии» смешно и не имеет никакой легитимации - евродепутат
Мамыкинс: Рано и поздно Абхазия и Цхинвальский регион вернутся в определенное Конституцией Грузии пространство
Сухуми готовит новые ограничения для этнических грузин
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
ЦИК анонсировал второй тур мэров в пяти районах Грузии
Кутаиси не определился с мэром
NDI: Однопартийное правление может стать вызовом для демократии в Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна