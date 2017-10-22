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Саакашвили призвал ликвидировать СБУ и нацгвардию Украины
22.10.2017 21:04
Экс-глава Одесской области Михеил Саакашвили призвал ликвидировать Службу безопасности Украины и нацгвардию. Об этом он сказал во время вече у здания Рады, передает РИА «Новости».
«Это не Национальная гвардия, это барыжная гвардия, которая создана для того, чтобы защищать главного барыгу от собственного народа», — сказал Саакашвили.
Он уверен, что на нужды этих ведомств тратится больше денег, чем на армию, тогда как эти средства могли достаться гражданам страны.
В итоге Саакашвили предложил «оставить вместо СБУ службу эффективной контрразведки, а этих дармоедов всех отпустить».
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