Саакашвили призвал ликвидировать СБУ и нацгвардию Украины

22.10.2017 21:04 Экс-глава Одесской области Михеил Саакашвили призвал ликвидировать Службу безопасности Украины и нацгвардию. Об этом он сказал во время вече у здания Рады, передает РИА «Новости».



«Это не Национальная гвардия, это барыжная гвардия, которая создана для того, чтобы защищать главного барыгу от собственного народа», — сказал Саакашвили.



Он уверен, что на нужды этих ведомств тратится больше денег, чем на армию, тогда как эти средства могли достаться гражданам страны.



В итоге Саакашвили предложил «оставить вместо СБУ службу эффективной контрразведки, а этих дармоедов всех отпустить».















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