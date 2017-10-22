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NDI: На всех уровнях государственного управления укрепилось однопартийное правление


22.10.2017   21:43
На всех уровнях государственного управления укрепилось однопартийное правление, что является важным вызовом на пути демократического развития, - об этом говорится в отчете наблюдательной миссии Национального демократического института (NDI), с которым медиа ознакомила делегация NDI.

Наблюдатели организации подчеркивают, что тенденция однопартийного правления характерна для всех правительств после достижения независимости.

«Консолидация власти в руках одной партии ставит под риск развитие в стране сильной и плюралистической демократии. В создавшейся обстановке ответственность за создание механизмов инклюзивного правления и демократического контроля лежит на власти», - заявляют в NDI.

По оценке NDI, день выборов в основном прошел без инцидентов – граждане Грузии, члены избирательных комиссий, активисты и кандидаты партий спокойным настроем сумели подтвердить приверженность демократическим принципам.

Процесс подсчета голосов, по мнению NDI, в основном прошел в спокойной обстановке, однако наблюдатели зафиксировали и случаи серьезных нарушений процедур, что связано с недолжным знанием процедур членов комиссии и вмешательством в процесс подсчета наблюдателей аффилированных с партиями наблюдателей.
Что касается предвыборной кампании, NDI акцентирует внимание на неравенстве ресурсов правящей и оппозиционных партий, что помешало здоровой соревновательности.
21 октября в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления.






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