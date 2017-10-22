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Пер Эклунд: Надеюсь, я застану день, когда в Грузии использование административного ресурса не будет в повестке дня
22.10.2017 21:45
Надеюсь, я застану день, когда в Грузии использование административного ресурса не будет в повестке дня, - об этом заявил член наблюдательной миссии Национального демократического института (NDI), бывший руководитель делегации ЕС в Грузии Пер Эклунд.
Как говорится в предварительной оценке наблюдательной миссии NDI, в период избирательной кампании критика политических партий и неправительственного сектора, в основном касается нецелевого использования административного ресурса.
«Чаще всего мы слышим жалобы по поводу нецелевого использования административного ресурса. Это не ново для Грузии. Последние 10-15 лет я наблюдаю за политическими процессами в Грузии и надеюсь, что застану день, когда этого больше не будет в повестке дня», - заявил Эклунд.
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