«Грузинская мечта» введет в тбилисское сакребуло 40 депутатов

23.10.2017 10:39 Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии по пропорциональному списку в муниципальное собрание (сакребуло) Тбилиси войдет 15 депутатов от «Грузинской мечты».



По данным к этому времени, в представительный орган Тбилиси по пропорциональному списку от «Национального движения» в сакребуло войдут 5 депутатов. Предположительно, три мандата получит «Европейская Грузия» и два – «Альянс патриотов».



25 мандатов из 50-ти в тбилисском сакребуло распределяются именно по пропорциональной системе.



По пропорциональной системе мандаты в тбилисском сакребуло распределяются лишь между теми избирательными субъектами, которые на выборах получили не менее 4% голосов избирателей.



Кроме того, «Грузинская мечта» в масштабе Тбилиси выиграла выборы во всех мажоритарных округах и, следовательно, все 25 мажоритарных мандатов берет правящая партия.



Соответственно, по предварительным данным, в общей сложности «Грузинская мечта» в тбилисском сакрубуло будет представлена 40 депутатами.



Выборы в органы местного самоуправления в Грузии прошли 21 октября.















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