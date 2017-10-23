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В окружные избирательные комиссии поступили 444 иска


23.10.2017   11:26
В окружные избирательные комиссии поступили 444 жалобы. Жалобу написали местные наблюдательские организации и избирательные субъекты.

Согласно информации ЦИК, жалобы в основном касаются процедурных пробелов, и их часть устранили на месте на участках.

"Требованием большинства жалоб, поступивших в округ, является возложение дисциплинарной ответственности на членов комиссии, однако есть определенного количества иски, касающиеся процедурных нарушений, нуждающиеся в изучении, и соответствующем реагировании"- пояснили в Центральной избирательной комиссии.

Большинство итоговых протоколов участковых избирательных комиссий для всех трех видов выборов подсчитано, и доступно для любого желающего на веб-странице ЦИК results.cec.gov.ge.

Избирательная администрация уже подсчитала все протоколы к выборам мэра Тбилиси и 4 самоуправляющихся городов, и пропорциональной системы выборов Тбилиси. Касательно мэров самоуправляющихся общин, результатов выборов пропорциональной и мажоритарной системы по всей Грузии, большую их часть на данное время уже подсчитали.

"На данном этапе остались данные протоколов избирательных комиссий около 150 участков, и идет процесс ввода этих протоколов, перепроверки, и уточнения данных"- отметила спикер ЦИК Анна Микеладзе.







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