В окружные избирательные комиссии поступили 444 иска

23.10.2017 11:26 В окружные избирательные комиссии поступили 444 жалобы. Жалобу написали местные наблюдательские организации и избирательные субъекты.



Согласно информации ЦИК, жалобы в основном касаются процедурных пробелов, и их часть устранили на месте на участках.



"Требованием большинства жалоб, поступивших в округ, является возложение дисциплинарной ответственности на членов комиссии, однако есть определенного количества иски, касающиеся процедурных нарушений, нуждающиеся в изучении, и соответствующем реагировании"- пояснили в Центральной избирательной комиссии.



Большинство итоговых протоколов участковых избирательных комиссий для всех трех видов выборов подсчитано, и доступно для любого желающего на веб-странице ЦИК results.cec.gov.ge.



Избирательная администрация уже подсчитала все протоколы к выборам мэра Тбилиси и 4 самоуправляющихся городов, и пропорциональной системы выборов Тбилиси. Касательно мэров самоуправляющихся общин, результатов выборов пропорциональной и мажоритарной системы по всей Грузии, большую их часть на данное время уже подсчитали.



"На данном этапе остались данные протоколов избирательных комиссий около 150 участков, и идет процесс ввода этих протоколов, перепроверки, и уточнения данных"- отметила спикер ЦИК Анна Микеладзе.

















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