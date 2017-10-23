Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Маргвелашвили: Полученная на выборах поддержка народа должна выразиться в решении проблем этого народа


23.10.2017   12:04
Президент Грузии откликается на выборы местного самоуправления и заявляет, что устранение и учитывание недостатков, выявленных в процессе выборов, очень важно для грузинской демократии.

«Выборы местного самоуправления 2017 года в Грузии состоялись. В целом выборы прошли в спокойной обстановке, однако было очень много недостатков, устранение и учет которых очень важно для грузинской демократии.

Я поздравляю мэров, избранных в самоуправляемых городах, партии и мажоритарных кандидатов. Желаю успешной работы, поддержка народа, полученная на выборах, должна выразиться в решении проблем этого народа.

Я хочу поблагодарить международные и местные наблюдательные миссии за высокий интерес и квалифицированный мониторинг выборов самоуправления.

Надеюсь, что второй тур выборов также пройдет в спокойной обстановке и явка избирателей будет высокой», - отмечено в заявлении президента.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Владимир Гургенидзе ушел из «Либерти банка»
Грузинская курятина не может конкурировать с дешевым импортом
Компания «Имери»: отсутствие кадров тормозит развитие бизнеса
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии решили выявить наркорманов в структурах марионеточного режима
Экс-глава абхазского «Нацбанка» «надул» Владимира Этуша на 28 млн рублей
Приглашение «послов доброй воли Абхазии» смешно и не имеет никакой легитимации - евродепутат
Мамыкинс: Рано и поздно Абхазия и Цхинвальский регион вернутся в определенное Конституцией Грузии пространство
Сухуми готовит новые ограничения для этнических грузин
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
ЦИК анонсировал второй тур мэров в пяти районах Грузии
Кутаиси не определился с мэром
NDI: Однопартийное правление может стать вызовом для демократии в Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна