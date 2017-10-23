|
Маргвелашвили: Полученная на выборах поддержка народа должна выразиться в решении проблем этого народа
23.10.2017 12:04
Президент Грузии откликается на выборы местного самоуправления и заявляет, что устранение и учитывание недостатков, выявленных в процессе выборов, очень важно для грузинской демократии.
«Выборы местного самоуправления 2017 года в Грузии состоялись. В целом выборы прошли в спокойной обстановке, однако было очень много недостатков, устранение и учет которых очень важно для грузинской демократии.
Я поздравляю мэров, избранных в самоуправляемых городах, партии и мажоритарных кандидатов. Желаю успешной работы, поддержка народа, полученная на выборах, должна выразиться в решении проблем этого народа.
Я хочу поблагодарить международные и местные наблюдательные миссии за высокий интерес и квалифицированный мониторинг выборов самоуправления.
Надеюсь, что второй тур выборов также пройдет в спокойной обстановке и явка избирателей будет высокой», - отмечено в заявлении президента.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна