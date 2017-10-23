Маргвелашвили: Полученная на выборах поддержка народа должна выразиться в решении проблем этого народа

23.10.2017 12:04 Президент Грузии откликается на выборы местного самоуправления и заявляет, что устранение и учитывание недостатков, выявленных в процессе выборов, очень важно для грузинской демократии.



«Выборы местного самоуправления 2017 года в Грузии состоялись. В целом выборы прошли в спокойной обстановке, однако было очень много недостатков, устранение и учет которых очень важно для грузинской демократии.



Я поздравляю мэров, избранных в самоуправляемых городах, партии и мажоритарных кандидатов. Желаю успешной работы, поддержка народа, полученная на выборах, должна выразиться в решении проблем этого народа.



Я хочу поблагодарить международные и местные наблюдательные миссии за высокий интерес и квалифицированный мониторинг выборов самоуправления.



Надеюсь, что второй тур выборов также пройдет в спокойной обстановке и явка избирателей будет высокой», - отмечено в заявлении президента.















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