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Сильвио Берлускони поздравил Каху Каладзе с победой на выборах
23.10.2017 12:05
С победой на выборах кандидата в мэры Тбилиси от «Грузинской мечты - демократической Грузии» Каху Каладзе поздравил бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.
Информацию об этом распространяет пресс-служба «Грузинской мечты».
«В ходе телефонного разговора Сильвио Берлускони пожелал Кахе Каладзе успехов в будущей деятельности и выразил надежду, что он будет выдающимся мэром Тбилиси», - сообщают в партии.
По предварительным данным ЦИК, Каха Каладзе победил на выборах мэра Тбилиси в первом же туре.
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