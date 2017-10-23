Сильвио Берлускони поздравил Каху Каладзе с победой на выборах

23.10.2017 12:05 С победой на выборах кандидата в мэры Тбилиси от «Грузинской мечты - демократической Грузии» Каху Каладзе поздравил бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.



Информацию об этом распространяет пресс-служба «Грузинской мечты».



«В ходе телефонного разговора Сильвио Берлускони пожелал Кахе Каладзе успехов в будущей деятельности и выразил надежду, что он будет выдающимся мэром Тбилиси», - сообщают в партии.



По предварительным данным ЦИК, Каха Каладзе победил на выборах мэра Тбилиси в первом же туре.















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