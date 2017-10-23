Грузия осуждает теракт в Египте

23.10.2017 12:09 Министерство иностранных дел Грузии осуждает террористическое нападение на египетских правоохранителей, осуществленное в западной пустыне у оазиса Бахария Арабской Республики Египет.



"Грузия решительно осуждает террористическое нападение 21 октября 2017 года на египетских правоохранителей в Эль-Вахате, в результате которых погибли десятки полицейских, и многие были ранены.



Грузия осуждает любое проявление терроризма, и поддерживает усилия египетских властей, направленные на строительство стабильного и мирного государства. Мы надеемся, что виновники в этом ужасающем акте предстанут перед правосудием.



Министерство иностранных дел Грузии выражает соболезнование египетскому правительству и семьям жертв террористической атаки, и желает раненным скорого выздоровления" - говорится в заявлении МИД.



















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