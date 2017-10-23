|
Грузия осуждает теракт в Египте
23.10.2017 12:09
Министерство иностранных дел Грузии осуждает террористическое нападение на египетских правоохранителей, осуществленное в западной пустыне у оазиса Бахария Арабской Республики Египет.
"Грузия решительно осуждает террористическое нападение 21 октября 2017 года на египетских правоохранителей в Эль-Вахате, в результате которых погибли десятки полицейских, и многие были ранены.
Грузия осуждает любое проявление терроризма, и поддерживает усилия египетских властей, направленные на строительство стабильного и мирного государства. Мы надеемся, что виновники в этом ужасающем акте предстанут перед правосудием.
Министерство иностранных дел Грузии выражает соболезнование египетскому правительству и семьям жертв террористической атаки, и желает раненным скорого выздоровления" - говорится в заявлении МИД.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна