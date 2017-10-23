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В Кутаиси, Казбеги, Хашури, Боржоми, Озургети и Мартвили пройдет второй тур выборов


23.10.2017   12:12
Центральная избирательная комиссия Грузия завершила подсчет голосов на участках. По предварительным данным, второй тур выборов мэра состоится в 5-ти из 59 самоуправляемых общин: Казбеги, Хашури, Боржоми, Озургети и Мартвили. Также, по предварительным данным, второй тур пройдет в самоуправляемом городе Кутаиси.

По предварительным данным, в Мартвили по результатам подсчета со всех 39 участков, кандидат в мэры от «Грузинской мечты» Александр Григалава получил 49.76%, а кандидат «Национального движения» Мамука Данелия 35.81%.

В Боржоми подсчитаны результаты со всех 30 участков, кандидат в мэры от «Грузинской мечты» Леван Липартия получил 40.35% (5059 голосов), кандидат «Альянса патриотов» Заза Чачанидзе - 40.15% (5035).

В Озургети по результатам подсчета со всех 62 участков кандидат в мэры от «Грузинской мечты» Беглар Сиоридзе получил 43,35% (14 801 голос), независимый кандидат Константин Шарашенидзе – 41,86% (14 294).

В Хашури по результатам подсчета со всех 52 участков, кандидат в мэры от «Грузинской мечты» Георгий Гураспашвили получил 42.24%, независимый кандидат Рамаз Нозадзе - 18.48%.

В Казбеги по результатам подсчета со всех 10 участков, кандидат в мэры от «Грузинской мечты» Александр Загашвили получил 44.62%, кандидат от «Дмитрий Лорткипанидзе, Каха Кукава – Демократическое движение –Свободная Грузия» Сандро Камараули - 26,85%.

В 54-х из 59 самоуправляемых общин лидируют кандидаты в мэры от «Грузинской мечты».

Для получения мандата мэра в первом же туре кандидат должен преодолеть 50%-й барьер.

В 4 из 5 самоуправляемых городов лидируют кандидаты в мэры от «Грузинской мечты», а в одном – Кутаиси пройдет второй тур.

В Кутаиси по результатам подсчета со всех 124 участков кандидат в мэры от «Грузинской мечты» Георгий Чигвария получил 48,66% голосов избирателей (25 350), а кандидат «Национального движения» Григол Вашадзе - 27,03% (14084).






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