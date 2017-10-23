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Каладзе: В мэрии будут кадровые и структурные изменения


23.10.2017   17:10
Новоизбранный мэр Тбилиси Каха Каладзе планирует в мэрии кадровые изменения. Об этом он сообщил на сегодняшней пресс-конференции.

Что касается того, кто будет членами его команды, по словам Каладзе, он очень скоро предоставит обществу об этом детальную информацию.

«Я говорил, что для нас очень важны компетентность, профессионализм, имеющие опыт люди. Мы будем очень открытыми и прозрачными, и эти процессы будут в течение всех этих 4 лет», - заявил Каладзе.

Отвечая на вопрос о возможности кадровых изменений, Каладзе сказал, «что кадровые изменения будут».
«Кадровые изменения будут. Будут реформы, структурные изменения. Между прочим, в мэрии работает очень много компетентных людей, и мы максимально постараемся сделать так, чтобы профессионализм каждого был использован на благо города», - сказал Каладзе.






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