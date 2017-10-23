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Каладзе приступит к исполнению обязанностей мэра Тбилиси со второй половины ноября


23.10.2017   17:23
Мы подготовимся, и будем работать каждый день, чтобы с момента прихода в мэрию приступить к активной деятельности и начать выполнять нашу программу», - об этом заявил кандидат в мэры Тбилиси от «Грузинской мечты» Каха Каладзе.

Каладзе еще раз поблагодарил сторонников за выраженную ими поддержку.

«Каждый день я чувствую вашу поддержку, каждую минуту поступают поздравления, новые идеи, письма. Меня очень радует такая включенность тбилисцев и удваивает ответственность перед обществом. В соответствии с законом я приступлю к осуществлению полномочий мэра Тбилиси со второй половины ноября, после завершения формальных процедур. Во время переходного периода мы подготовимся, и будем работать каждый день, чтобы с момента прихода в мэрию приступить к активной деятельности и начать выполнять нашу программу и перевод Тбилиси на новый этап развития. Соответственно, в транзитный период у нас будет очень высокая активность, и периодически мы будем предоставлять вам интересную информацию», заявил Каладзе.






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