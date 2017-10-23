Посольство США распространило заявление в связи с проведенными выборами

23.10.2017 17:28 Посольство США распространяет заявление в связи с прошедшими в Грузии выборами в местные органы самоуправления и указывает на недочеты, которые были зафиксированы наблюдателями ОБСЕ,



"Мы согласны с предварительным отчетом ОБСЕ, в котором положительно отмечено, что кандидаты свободно могли вести кампанию, и вообще свобода собраний и выражения соблюдалась. А также мы разделяем мнение ОБСЕ, что преобладающая позиция правящей партии подчеркивает ее ответственность обеспечить такую среду, где возможности конкурентов не будут ограничены. В оценке ОБСЕ также идет разговор о жалобах в связи с запугиванием избирателей, и злоупотреблении административным ресурсом. Призываем правительство Грузии, быстро и прозрачно расследовать все жалобы, связанные с выборами.



Соединенные Штаты Америки продолжают осуществление наших общих целей, и поддерживают политико-экономическое развитие Грузии, и ее стремление вступить в евроатлантические институты. Мы еще раз выражаем нашу твердую поддержку по отношению территориальной целостности Грузии в международно признанных границах"- говорится в заявлении посольства США.















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