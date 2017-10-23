Саакашвили внес в прокуратуру Украины заявление по поводу депортации трех граждан Грузии

23.10.2017 19:20 Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили не контактировал с президентом Украины после своего возвращения из Польши. Об этом он заявил у здания Генеральной прокуратуры Украины, сообщает «Украинская правда».



Он отметил, что ни с его стороны, ни со стороны Порошенко не было попыток выйти на контакт.



Сегодня Михеил Саакашвили и депутат Юрий Деревянко внесли заявления в Генеральную прокуратуру по поводу незаконного похищения и последующей депортации трех граждан Грузии.



Речь идет о водителе Саакашвили Михаил Абзианидзе, инструкторе украинской Нацгвардии Давиде Макишвили и бывшем начальнике охраны Саакашвили - Георгии Рубашвили.



«Их просто поймали посреди улицы, мешок на голову - и в государственный украинский самолет. Все они вышли на связь, они находятся в Тбилиси», - заявил Саакашвили.



Политик подчеркнул, что этим задержанием грузин занималась Национальная гвардия.



«Это же нарушены все права людей. Если человека депортировать, должны быть суды, адвокаты», - добавил Саакашвили.















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