Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Саакашвили внес в прокуратуру Украины заявление по поводу депортации трех граждан Грузии


23.10.2017   19:20
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили не контактировал с президентом Украины после своего возвращения из Польши. Об этом он заявил у здания Генеральной прокуратуры Украины, сообщает «Украинская правда».

Он отметил, что ни с его стороны, ни со стороны Порошенко не было попыток выйти на контакт.

Сегодня Михеил Саакашвили и депутат Юрий Деревянко внесли заявления в Генеральную прокуратуру по поводу незаконного похищения и последующей депортации трех граждан Грузии.

Речь идет о водителе Саакашвили Михаил Абзианидзе, инструкторе украинской Нацгвардии Давиде Макишвили и бывшем начальнике охраны Саакашвили - Георгии Рубашвили.

«Их просто поймали посреди улицы, мешок на голову - и в государственный украинский самолет. Все они вышли на связь, они находятся в Тбилиси», - заявил Саакашвили.

Политик подчеркнул, что этим задержанием грузин занималась Национальная гвардия.

«Это же нарушены все права людей. Если человека депортировать, должны быть суды, адвокаты», - добавил Саакашвили.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
На грузинский авиарынок выходит Salam Air
Владимир Гургенидзе ушел из «Либерти банка»
Грузинская курятина не может конкурировать с дешевым импортом
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии решили выявить наркорманов в структурах марионеточного режима
Экс-глава абхазского «Нацбанка» «надул» Владимира Этуша на 28 млн рублей
Приглашение «послов доброй воли Абхазии» смешно и не имеет никакой легитимации - евродепутат
Мамыкинс: Рано и поздно Абхазия и Цхинвальский регион вернутся в определенное Конституцией Грузии пространство
Сухуми готовит новые ограничения для этнических грузин
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
ЦИК анонсировал второй тур мэров в пяти районах Грузии
Кутаиси не определился с мэром
NDI: Однопартийное правление может стать вызовом для демократии в Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна