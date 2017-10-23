|
Саакашвили внес в прокуратуру Украины заявление по поводу депортации трех граждан Грузии
23.10.2017 19:20
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили не контактировал с президентом Украины после своего возвращения из Польши. Об этом он заявил у здания Генеральной прокуратуры Украины, сообщает «Украинская правда».
Он отметил, что ни с его стороны, ни со стороны Порошенко не было попыток выйти на контакт.
Сегодня Михеил Саакашвили и депутат Юрий Деревянко внесли заявления в Генеральную прокуратуру по поводу незаконного похищения и последующей депортации трех граждан Грузии.
Речь идет о водителе Саакашвили Михаил Абзианидзе, инструкторе украинской Нацгвардии Давиде Макишвили и бывшем начальнике охраны Саакашвили - Георгии Рубашвили.
«Их просто поймали посреди улицы, мешок на голову - и в государственный украинский самолет. Все они вышли на связь, они находятся в Тбилиси», - заявил Саакашвили.
Политик подчеркнул, что этим задержанием грузин занималась Национальная гвардия.
«Это же нарушены все права людей. Если человека депортировать, должны быть суды, адвокаты», - добавил Саакашвили.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна