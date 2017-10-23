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ЕНД будет бороться до конца - Ника Мелия


23.10.2017   19:33
Председатель политсовета «Национального движения» Ника Мелия на данном этапе не конкретизирует, продолжит ли деятельность в парламенте Грузии или муниципальном собрании (сакребуло). Как сообщил Мелия журналистам, заявление в связи с этим он сделает в соответствующее время.

«Я буду там, где создам наибольший дискомфорт Бидзине Иванишвили, неформальному правлению и где принесу обществу наибольшую пользу. Сакребуло или парламент – для этого пока есть время. Когда придет соответствующее время, я сделаю заявление», - заявил Мелия.

По его же словам, «Национальное движение» не откажется входить в муниципальное собрание.

«Этот вопрос не обсуждается. На всех аренах, будет это парламентская трибуна, сакребуло или мирная манифестация, «Национальное движение» будет бороться до конца», - заявил Ника Мелия.

Ника Мелия, являющийся депутатом парламента, был первым номером списка «Национального движения» на выборах тбилисского сакребуло. Партия преодолела избирательный барьер и будет представлена в муниципальном собрании 6 депутатами.






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