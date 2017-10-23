Госминистр Великобритании назвал выборы в Грузии примером демократических стандартов

23.10.2017 19:52 По заявлению государственного министра Великобритании по вопросам Америки и Европы, сэра Алана Данкана, местные выборы, проведенные в Грузии, являются примером демократических стандартов.

Государственный министр Объединенного Королевства заявил об этом на церемонии открытия четвертой сессии стратегического диалога Уордропа между Грузией и Британией в Лондоне.



"На меня произвела громадное впечатление верность Грузии демократическим стандартам, что еще раз подтвердилось на выборах, проведенных на этой неделе в Грузии"- заявил государственный министр Объединенного Королевства.



Сэр Алан Данкан отметил в своем выступлении, что Объединенное Королевство приветствует конституционные реформы, осуществленные в Грузии, и план правительства из четырех пунктов, который по его заявлению, служит демократическому развитию и экономическому росту страны.



"Мы внимательно наблюдали за конституционными реформами Грузии, поддерживаем достижение консенсуса, и проведение существенных изменений в стране. Мы также решительно поддерживаем план реформы из четырех пунктов, который будет содействовать развитию экономического роста, так же как и консолидации демократических институтов и верховенства закона. С помощью "Фонда хорошего управления" в течение прошлых лет мы осуществили в Грузии крупные инвестиции, что служило оказанию практической помощи, в том числе в сферах публичного администрирования, управления кризиса, и налоговой реформы"- заявил сэр Алан Данкан.



Сегодня в Лондоне торжественно открылась четвертая встреча стратегического диалога Уордропа Объединенного Королевства и Грузии.



К участникам мероприятия с приветственной речью обратились также вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе, и министр обороны Леван Изория.

















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