ЕНД отказалось от участия во втором туре выборов в местные органы самоуправления

23.10.2017 20:10 Бывшая правящая партия, ныне оппозиционное "Единое национальное движение" не будет принимать участия во втором туре выборов в местные органы самоуправления. Такое решение было принято политсоветом партии, о чем уведомил представителей СМИ кандидат в мэры города Кутаиси Григол Вашадзе.



Напомним, что представитель ЕНД вышел во второй тур выборов в Кутаиси и Мартвили.



"Это было почти единогласно решение. Кроме того, можно сказать, что ЕНД отказалось от стандартных методов борьбы. Мы переходим на новый этап борьбы и это предусматривает все методы борьбы, предусмотренные конституцией", - заявил Вашадзе.



По его словам, "на фоне массовой фальсификации, шантажа, использования админресурса, принято решение не участвовать во втором туре выборов. Если директор цирка решил кого-то назначить клоуном, придется "Грузинской мечте" проводить эту клоунаду одной", - заявил Вашадзе и добавил, что "это было почти единогласное решение. Разные мнения существуют по всем вопросам, но после того, как политсовет принял это решение, у всех одно мнение", - заявил Вашадзе.

















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