Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

ЕНД отказалось от участия во втором туре выборов в местные органы самоуправления


23.10.2017   20:10
Бывшая правящая партия, ныне оппозиционное "Единое национальное движение" не будет принимать участия во втором туре выборов в местные органы самоуправления. Такое решение было принято политсоветом партии, о чем уведомил представителей СМИ кандидат в мэры города Кутаиси Григол Вашадзе.

Напомним, что представитель ЕНД вышел во второй тур выборов в Кутаиси и Мартвили.

"Это было почти единогласно решение. Кроме того, можно сказать, что ЕНД отказалось от стандартных методов борьбы. Мы переходим на новый этап борьбы и это предусматривает все методы борьбы, предусмотренные конституцией", - заявил Вашадзе.

По его словам, "на фоне массовой фальсификации, шантажа, использования админресурса, принято решение не участвовать во втором туре выборов. Если директор цирка решил кого-то назначить клоуном, придется "Грузинской мечте" проводить эту клоунаду одной", - заявил Вашадзе и добавил, что "это было почти единогласное решение. Разные мнения существуют по всем вопросам, но после того, как политсовет принял это решение, у всех одно мнение", - заявил Вашадзе.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
На грузинский авиарынок выходит Salam Air
Владимир Гургенидзе ушел из «Либерти банка»
Грузинская курятина не может конкурировать с дешевым импортом
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии решили выявить наркорманов в структурах марионеточного режима
Экс-глава абхазского «Нацбанка» «надул» Владимира Этуша на 28 млн рублей
Приглашение «послов доброй воли Абхазии» смешно и не имеет никакой легитимации - евродепутат
Мамыкинс: Рано и поздно Абхазия и Цхинвальский регион вернутся в определенное Конституцией Грузии пространство
Сухуми готовит новые ограничения для этнических грузин
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
ЦИК анонсировал второй тур мэров в пяти районах Грузии
Кутаиси не определился с мэром
NDI: Однопартийное правление может стать вызовом для демократии в Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна