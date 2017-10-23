Хороший пример заразителен

23.10.2017 20:27 Кандидат в депутаты Тбилисского сакребуло (горсовет), британский журналист Джозеф Александр Смит лично отчистил стены от своих агитационных плакатов с улиц в Сабурталинском районе, в одном из округов которого он баллотировался на состоявшихся 21 октября местных выборах.



Фотографии уборки плакатов Джозеф Смит опубликовал на своей странцие в фейсбуке. Эта акция очень понравилась пользователям грузинских соцсетей – несколько тысяч человек отметили эти фотографии и в комментариях привели его в пример грузинским политикам.

32-летний гражданин Великобритании, выпускник Кембриджского университета Джозеф Александр Смит проживает в Грузии уже пять лет.



В этом году он получил грузинское гражданство и решил принять участие в местных выборах в качестве независимого депутата от мажоритарного округа N3 в Сабурталинском районе. До этого Смит активно участвовал в общественных кампаниях за права пешеходов и велосипедистов в Тбилиси, а также в акциях по защите окружающей среды и против вырубки деревьев.



По данным ЦИК, на выборах Смит набрал 14,04% голосов и оказался на третьем месте. За него проголосовали 2702 человек



В округе N3, так же как и практически везде в Тбилиси, победил кандидат от правящей партии Давид Утмелидзе, за которого проголосовали 49.96% или 9616 человек. На второе место вышла кандидат от «Национального движения» Нино Квитиашвили с 15.29%, что составляет 2943 голосов.



Британец опередил на выборах кандидатов от «Европейской Грузии», партии Нино Бурджанадзе, «Альянса патриотов» и «Лейбористов».



Джозеф Смит поблагодарил всех своих сторонников, активистов и добровольцев, которые помогли ему провести кампанию, а также всех избирателей. Он также поздравил Давида Утмелидзе и пожелал ему удачи в деятельности на посту депутата.



Смит сообщил на своей странице в фейсбуке, что считает третье место очень достойным результатом своего участия в выборах, исходя из того, что еще два месяца назад его практически никто не знал, а на компанию он потратил всего лишь 1800 лари (около 750 долларов).



«Я не добился места мажоритарного депутато от Сабуртало, однако думаю, что действительно заслужил место в муниципальной политике и это только начало. Поздравляю госоподина Давида с победой и желаю ему успехов. Во время предвыборной кампании я познакомился с новыми людьми и теперь у меня много новых бабушек, дедушек, братьев, сестер, кузенов и друзей. Меня приняли в их семьи, лично познакомили с их проблемами и я думаю, что мы заложили основу для общей работы над существующими проблемами. Я не собираюсь сбегать – сегодня же примусь за дело заботы об окружающей среде – начну снимать предвыборные постеры. Я уверен, что у нас еще все впереди», — сообщил накануне Джозеф Смит.



Трудно сказать, стала ли акция британского журналиста предметом для подражания, однако сегодня же представители «Грузинской мечты» объявили о том, что очистят улицы от предвыборных плакатов.



Как сообщили в пресс-центре партии, акция по очистке города от расклеенных плакатов началась сегодня в 16 часов.



«Партия «Грузинская мечта» благодарит тбилисских избирателей за доверие. Представители партии сегодня с 16 часов начинают масштабную акцию, в рамках которой очистят улицы столицы от предвыборных плакатов. В акции вместе с представителями молодежной организации партии, примут участие и кандидаты от партии в мажоритарных округах», — заявляют в «Грузинской мечте».



"Новости-Грузия"











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