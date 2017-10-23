СБУ запретила грузинскому депутату въезд в страну сроком на три года

23.10.2017 22:53 Служба безопасности запретила депутату парламента Грузии Кобе Накопия въезд в страну сроком на 3 года, - об этом в ведомстве сообщили изданию «Украинская правда».



Как следует из ответа ведомства на запрос издания, Служба безопасности 12 октября 2017 года приняла решение о запрете въезда на три года Кобе Накопия, руководствуясь «интересами обеспечения безопасности Украины и охраны общественного порядка».















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