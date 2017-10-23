Ника Мелия: ЕНД будет везде, откуда сможет создать дискомфорт правящей партии

23.10.2017 23:06 В течение ближайших 4 дней в «Национальном движении» состоится еще одно заседание политсовета, где главной темой обсуждения будет план действий партии.



В партии заявляют, что будут обсуждаться все пути, допущенные Конституцией, в том числе, мирные уличные акции.



Часть членов партии говорит о том, что в связи с данным вопросом пройдут переговоры почти со всеми оппозиционными политическими партиями, чтобы меньшинство сумело едиными силами зафиксировать свою позицию.



Перемещение процессов на улицу не исключает один из лидеров партии Ника Мелия. По его словам, «Национальное движение» будет везде, откуда сможет создать дискомфорт правящей партии.



Как заявил Мелия, отвечая на вопрос «IPN», представители партии будут активны и в муниципальных собраниях (сакребуло), и в парламенте и, в случае необходимости – на улице.















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